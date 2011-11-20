Американські учені створили найлегший у світі штучний матеріал

Американські фізики та інженери створили найлегший на планеті штучний матеріал, повідомляє Бі-бі-сі.

Він складається з грат, утворених найтоншими металевими трубками. Цей матеріал у 100 разів легше пінопласту і має надзвичайно високу здатність поглинати енергію.

Він може знайти застосування в конструкції акумуляторних батарей майбутнього, а також у різних амортизаційних пристроях.

Група дослідників з університету Каліфорнії в Ірвіні, лабораторії HRL і Каліфорнійського технологічного інституту опублікувала повідомлення про новий матеріал у журналі Science.

«Найважчим виявилося створення мікрорешітки з переплетених трубок з пустотами, що мають товщину стінок в тисячу разів меншу, ніж товщина людської волосини», — говорить провідний автор доктор Тобіас Шедлер.

Отриманий матеріал має щільність всього 0,9 міліграма на кубічний сантиметр.

Для порівняння, щільність кремнієвих аерогелей, які досі вважалися якнайлегшими в світі матеріалами, становить 1,0 мг/кв.см.

Металеві мікрорешітки залишають їх позаду, бо вони складаються на 99,99% з повітря.

Дослідники зазначають, що міцність цього матеріалу пояснюється його упорядкованою структурою.

На відміну від нього, аерогелі і металізована піна мають аморфну ​​структуру. Це означає, що вони володіють меншою міцністю, пружністю і здатністю поглинати енергію, ніж ті вихідні матеріали, з яких вони утворені.

Інженери вважають, що цей матеріал, який поки не має назви, може знайти застосування як основа для каталізаторів з великою площею поверхні, електроди для акумуляторних батарей або поглинач ударів, звукових коливань і вібрацій