Преса дізналася про глобальний ринок стеження за інтернетом

Мова йде про кошти для злому комп'ютерів і мобільних пристроїв користувачів, а також збору інформації про інтернет-комунікації громадян. Вони призначені для відстеження злочинців і використовувалися американською поліцією і спецслужбами.

Наголошується, що до 2001 року вони використовували власні кошти, але за останні десять років оборот на ринку в цій сфері зріс з «майже нульової» позначки до п'яти мільярдів доларів на рік. У документах згадуються 36 компаній, серед яких і такі, що працюють і за межами США.

Серед виявлених способів добування інформації згадується «дослідження незакритих уразливостей» у мобільних пристроях компаній Apple, Microsoft, Blackberry і Google.

Раніше The Wall Street Journal публікував інформацію про програму для стеження за інтернет-користувачами, що використовувалася єгипетською владою для перехоплення повідомлень опозиції в Skype. Тоді повідомлялося, що розробником цього додатка була британська фірма Gamma International.

У жовтні з'явилася інформація про злом вірусу, який використала німецька поліція у своїй роботі. Тоді хакери з'ясували, що троян мав більш широкий функціонал, ніж того допускав закон. Результатом скандалу стала обіцянка німецької влади доопрацювати програму на федеральному рівні. Згодом її зможуть купувати як федеральні органи безпеки, так і окремі землі.

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