Експерт пророкує подорожчання ноутбуків

Голова правління групи компаній «DіaWest - Комп’ютерній світ» Анатолій БАЛЮК прогнозує збільшення вартості ноутбуків до кінця цього року.

Такий прогноз він озвучив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

А.БАЛЮК відзначив, що вартість ноутбуків почала зростати в травні-червні цього року і продовжить зростання до кінця цього року.

За словами голови правління групи компаній, в мережі DіaWest у травні-червні середня вартість ноутбуків становила 450 дол., сьогодні вона зросла до 550 дол. Очікується, що до кінця року середня вартість ноутбуків зросте до 600 дол.

А.БАЛЮК відзначив, що в травні-червні, коли спостерігалася найнижча ціна на ноутбуки, вони продавалися за ціною нижче за собівартість.

За даними голови правління групи, зростанню цін на ноутбуки і комп`ютери сприяло подорожчання в 2-3 рази вінчестерів.

«На мій погляд, подорожчання має спекулятивний характер, викликаний тим, що не так багато тих заводів у Таїланді (що виробляли вінчестери і які постраждали в результаті стихійного лиха - УНІАН), але під цей шумок перед четвертим кварталом вирішили подібні виробники запрацювати. І це, зокрема, позначилося на вартості комп`ютерів, ноутбуків. Тому вся техніка подорожчала», - вважає він.

З цієї причини, а також через те, що вендори їх практично не пропонують, в четвертому кварталі спостерігатиметься дефіцит дешевих ноутбуків, прогнозує експерт.

За інформацією А.БАЛЮКА, сьогодні не всі мережі змогли домовитися про постачання дешевих ноутбуків (вартістю до 3 тис. грн.), і в роздробі спостерігається недостатня кількість цієї продукції.

Голова правління компанії зазначив, що дефіцит дешевих ноутбуків також позначиться на зростанні середньої ціни ноутбуків.

А.БАЛЮК уточнив, що традиційні передноворічні знижки торкнуться ноутбуків високого і середнього цінового сегменту, а на дешеві ноутбуки знижки розповсюджуватися не будуть.

Він також відзначив, що в структурі продажів сьогодні домінують ноутбуки, але при цьому кількість комп`ютерів, що продаються, не зменшується, а демонструє зростання.

За даними експерта, вперше цього року середня вартість ноутбука стала нижчою за загальну вартість монітора і процесора. Раніше ціна ноутбуків на 15-20% перевищувала вартість монітора і процесора.

Довідка УНІАН. Група компаній «DіaWest - Комп’ютерній світ» працює на українському ринку з 1994 року, займається роздрібною торгівлею комп`ютерною і офісною технікою, виробництвом комп`ютерних систем.

Станом на листопад 2011 року до роздрібної мережі спеціалізованих магазинів «DіaWest – Комп`ютерній світ» входило 64 салони-магазини в 43 містах України.