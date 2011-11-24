П'ять провідних країн-спамерів скоротили свою долю світового спаму

У жовтні 2011 року 33,4% всієї небажаної кореспонденції розсилалося з країн, які займали перші п'ять рядків рейтингу країн-спамерів, тоді як у третьому кварталі 2011 року цей показник становив 50%.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії «Лабораторія Касперського».

Як наголошується в повідомленні, як і раніше, список країн-спамерів очолює Індія, на другому місці Корея, далі йдуть Бразилія та Індонезія. На п'ятій позиції опинилася Італія. Росія зберегла за собою 13-е місце, Україна не увійшла до першої двадцятки країн-спамерів.

Повідомляється, що в жовтні ц.р. шкідливі файли містилися в 2,5% всіх електронних повідомлень, що на 2% менше, ніж минулого місяця.

Серед тематик спаму найчастіше зустрічалася реклама освітніх послуг (понад 27%), медичних препаратів і товарів для здоров'я (майже 15%). На третьому місці опинилися пропозиції оренди офісних приміщень (більше 14%), що може бути пов'язане як із сезонним збільшенням офісних переїздів, так і з нестабільною ситуацією в економіці. На цьому фоні, всупереч прогнозам експертів «Лабораторії Касперського», частка партнерського спаму і реклами послуг спамерів зменшилася, а кількість замовленого спаму, навпаки, збільшилася. Проте якщо кризові настрої зростатимуть, то можна чекати що обсягєм сміттєвої кореспонденції, що розсилається в рамках партнерських програм, також помітно збільшиться, зазначає прес-служба.