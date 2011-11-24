Microsoft отримає доступ до корпоративних таємниць Yahoo
Інтернет-компанія переживає кризу
КорпораціяMicrosoftуклаладоговірпронерозголошенняз інтернет-компанієюYahoo,врезультатічогософтвернийгігантотримаєдоступдо конфіденційноїкорпоративноїінформаціїYahoo,повідомивReutersспіврозмовник, знайомий зситуацією.
КрімMicrosoft,подібну угоду зYahooвже підписаликілька інвестиційнихфондів, середяких -KKR,TPG CapitalіSilver Lake.Вонизважуютьрізніваріантиугоди зінтернет-компанією, яка переживаєкорпоративнукризу.За данимиReuters, фондиплануютьпридбатиміноритарнийпакетакційYahooобсягом 20%,авмайбутньомурозглядаютьможливістьвикупувсієї компанії.
Після достроковогозвільненняу вереснігендиректораКеролБартцYahooвивчаєрізні стратегічніальтернативирозвитку свогобізнесу, за допомогоюяких сподіваєтьсяповернутиконкурентніпозиціїі прибуток.Минулого місяцясталовідомо,щоMicrosoft невиключаєможливостіпридбанняYahooспільноз іншимиінвесторами,пишеРІА "Новости".
ТочнудатупідписаннядоговоруміжYahoo іMicrosoft ненаведено,але,за данимигазетиNew York Times, цевідбулося порівнянонедавно.Компанії від коментаріввідмовилися.