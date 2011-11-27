Майстри створили труну з відекамерою та супутниковим навігатором

Нічого зайвого, тільки необхідне

Наміжнародномусалоніу Вероні«Розкіш іяхти»італійськафірмапредставила «протикрадіжнутруну».ЯкповідомляєРадіоСвобода, вирібоснащеносенсорами, що реагуютьнавібрацію ізрушення.Уразі спробивикраденняелектроннасистемапередаєсигналтривогикарабінерам.



Крімтого, втрунувмонтованиймікро-навігатор, який, навітьу разівикрадення,будевестиправоохоронніорганислідом завикрадачами.Єще одинопціон- веб-камера, що дозволяєрідним іблизьким,якіне можуть бути присутніминапохороні, стежитизанимичерезІнтернет.Інше призначеннявеб-камери -своєчасносигналізувативразіпробудженняпокійного.



Згідновласникаміталійськоїгробовоїконтори, яка розробилановинку, основнимизамовникамивироби будутьзаможніросіяни, японціі громадяниСША.



Викраденнятрун знебіжчикамиз метоювикупу- нерідкістьвІталії.

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