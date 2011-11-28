Засновник Facebook напророкував смерть електронній пошті
Не вперше...
Марк Цукерберг, засновник соціальної мережі Facebook, вважає, що пік популярності електронної пошти вже минув.
Статистика comScore показує, що кількість електронних листів, відправлених веб-користувачами 12-17 років, протягом минулого року скоротилася на чверть.
А відвідуваність ресурсів, що надають послуги електронної пошти, зменшилася на 6,6%.
Дослідження, проведене не так давно на замовлення британського провайдера TalkTalk, показало, що лише 51% місцевих тінейджерів та 20-річних ставлять електронну пошту на перше місце серед електронних засобів спілкування.
Галузеві експерти вважають, якщо ця тенденція збережеться, коли молодь подорослішає, електронній пошті в звичному її розумінні довго не жити.
Підлітки все частіше використовують альтернативні засоби обміну інформацією. Це миттєві повідомлення, відправлені з мобільних телефонів, і листування через сайти соціальних мереж.
Зазначимо, Марк Цукерберг заявляв про швидку смерть електронної пошти ще в листопаді минулого року на презентації служби обміну миттєвими повідомленнями на своєму сайті.