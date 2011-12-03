Найшвидший інтернет у світі - у Вільнюсі

А вже потім у Гонконзі

Заданими ресурсуNet Index, містомз найшвидшимвсвітіінтернетом єВільнюс,повідомляєз литовськоїстолицікореспондентРадіоСвобода.



Швидкістьпередачіу Вільнюсіперевищує 36мегабітзасекунду.Надругому ітретьомумісцях уцьому рейтингу- китайськімістаГонконг іКоулун, начетвертому- щеодне литовськемісто,Каунас.



Литва, стверджуєсайт,взагалісвітовий лідерза швидкістюроботиширокосмуговогоінтернету, і швидконаздоганяєЕстоніющодомасового використанняелектронного підпису.

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