Найшвидший інтернет у світі - у Вільнюсі
01:08, 03 грудня 2011Наука та IT
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А вже потім у Гонконзі
Заданими ресурсуNet Index, містомз найшвидшимвсвітіінтернетом єВільнюс,повідомляєз литовськоїстолицікореспондентРадіоСвобода.
Швидкістьпередачіу Вільнюсіперевищує 36мегабітзасекунду.Надругому ітретьомумісцях уцьому рейтингу- китайськімістаГонконг іКоулун, начетвертому- щеодне литовськемісто,Каунас.
Литва, стверджуєсайт,взагалісвітовий лідерза швидкістюроботиширокосмуговогоінтернету, і швидконаздоганяєЕстоніющодомасового використанняелектронного підпису.
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