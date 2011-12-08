Білл Гейтс розробить ядерний реактор

Компанія TerraPower, що належить Біллу Гейтсу, веде переговори з китайськими компаніями про розробку ядерного реактора нового покоління, повідомляє Associated Press.

Співзасновник Microsoft підтвердив факт переговорів під час виступу в міністерстві науки і технології Китаю в середу, 7 грудня. За його словами, йдеться про створення реактора, який зможе працювати на збідненому урані. Перевагами такого реактора є низька вартість експлуатації, безпека і екологічність. Гейтс також зазначив стійкість реактора до зовнішніх впливів, включаючи землетруси й цунамі.

Раніше про співпрацю з Гейтсом і його компанією заявляв Сунь Цінь (Sun Qin), гендиректор китайської ядерної корпорації CNNC. Його слова 5 грудня передала китайська газета South China Morning Post.

Гейтс розповів, що переговори між TerraPower, основним інвестором якої він є, і китайськими компаніями поки "перебувають на ранній стадії". За його оцінками, в найближчі п`ять років на проектно-конструкторські роботи може піти до одного мільярда доларів.

2010 року TerraPower домовилася про будівництво аналогічного реактора з японською компанією Toshiba. Обидва планованих реактори належать до класу TWR (traveling-wave reactor, реактор з біжучою хвилею). На відміну від "традиційних" реакторів на збагаченому паливі, TWR використовує збіднений уран і може працювати на одній "заправці" до 60 років, зауважує Лента.ру.