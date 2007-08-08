Американці запустили інтернет-пошукач нинішніх мешканців Землі

Американська компанія SPOCK Networks запустила тестову версію інтернет-пошукача Spock.com, орієнтованого на пошук людей, повідомляє Breitbart.

Представники компанії заявили, що вже проіндексували 100 мільйонів найбільш відомих людей і продовжують додавати по мільйону записів щодня. У планах авторів - внести до бази інформацію про все населення Землі. Проект Spock.com стартував 2006 року, але відкрився для відвідування тільки цього серпня. Всі сервіси пошукача безкоштовні, а майбутній прибуток формуватиметься за рахунок рекламних оголошень.

База пошукача поповнюється не тільки за рахунок роботи авторів. Зареєстровані користувачі ресурсу також вносяться до бази і можуть змінювати і доповнювати інформацію. При реєстрації користувач в обов`язковому порядку повинен надати пароль до своєї поштової скриньки або профілю в соціальній мережі, щоб "движок" Spock.com міг переглянути список контактів і додати інформацію в базу даних або розіслати запрошення приєднатися (за бажанням користувача).

Представники Spock.com запевняють, що будь-який користувач, який не хоче, щоб інформація про нього була виставлена на загальний огляд, може зв`язатися з адміністрацією ресурсу для видалення інформації і виявлення її джерела.

Лента.ру