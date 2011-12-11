Samsung встановила рекорд з продажу мобільних телефонів

Успіх пов'язують з випуском смартфонів

КомпаніяSamsungвстановиларекордза річнимипродажамимобільнихтелефонів- до кінцялистопада вмагазини буловідвантаженопонад 300мільйонів мобільників.



ЯкпередаєReuters, подолати цейсимволічнийпоказник компаніївдалося впершевїї історії.Дляпорівняння,у 2010 роцікорейськоїкомпанії вдалосяпродати280 мільйонівмобільників.



Успіхнаринкув Samsungпов'язуютьз випускомсмартфонівGalaxy SіGalaxy S II.Останній, зокрема, ставнайуспішнішимсмартфономкомпанії- його продажіперевищили 10мільйонів штук.



ПродажісмартфонаGalaxy S IIпочалисяв усьому світівквітні 2011року.Смартфонмає процесорчастотою 1,2гігагерца,оснащений4,27-дюймовимекраномSuper AMOLED Plusі працюєнабазіОСAndroid2.3.



Якповідомляєкорейськеагентство "Ренхап", Samsungсталадругою компанієюпісляNokia,якій вдалосяподолатипланкув 300мільйонів проданихтелефонівна рік.Усьогоз 1988року,колиSamsungпочаввипускатимобільники, компаніяпродала1,6 мільярдателефонів.



Найбільшим усвітівиробникоммобільниківзалишаєтьсяNokia,якапродаєкоженчетвертиймобільнику світі.

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