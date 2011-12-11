Samsung встановила рекорд з продажу мобільних телефонів
Успіх пов'язують з випуском смартфонів
КомпаніяSamsungвстановиларекордза річнимипродажамимобільнихтелефонів- до кінцялистопада вмагазини буловідвантаженопонад 300мільйонів мобільників.
ЯкпередаєReuters, подолати цейсимволічнийпоказник компаніївдалося впершевїї історії.Дляпорівняння,у 2010 роцікорейськоїкомпанії вдалосяпродати280 мільйонівмобільників.
Успіхнаринкув Samsungпов'язуютьз випускомсмартфонівGalaxy SіGalaxy S II.Останній, зокрема, ставнайуспішнішимсмартфономкомпанії- його продажіперевищили 10мільйонів штук.
ПродажісмартфонаGalaxy S IIпочалисяв усьому світівквітні 2011року.Смартфонмає процесорчастотою 1,2гігагерца,оснащений4,27-дюймовимекраномSuper AMOLED Plusі працюєнабазіОСAndroid2.3.
Якповідомляєкорейськеагентство "Ренхап", Samsungсталадругою компанієюпісляNokia,якій вдалосяподолатипланкув 300мільйонів проданихтелефонівна рік.Усьогоз 1988року,колиSamsungпочаввипускатимобільники, компаніяпродала1,6 мільярдателефонів.
Найбільшим усвітівиробникоммобільниківзалишаєтьсяNokia,якапродаєкоженчетвертиймобільнику світі.