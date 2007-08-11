Перший готель у космосі - проект готовий

Перший готель у космосі планується відкрити 2012 року, повідомляє Reuters. Архітектори з Барселони вважають, що їх готель під назвою Galactic Suite стане найдорожчим. Вартість триденного перебування в ньому становитиме чотири мільйони доларів. Готель, в якому будуть три кімнати, складатиметься з модулів і зовні нагадуватиме молекулярну структуру.

Зацікавленість у проекті виявили інвестори з Японії, США і ОАЕ. Будівництво готелю коштує 3 мільярди доларів.

Оберт навколо землі займе у постояльців 80 хвилин, а схід вони зможуть щодня спостерігати 15 разів. Для пересування по своїх кімнатах гостям видаватимуть спеціальні костюми, в яких вони зможуть рухатися на зразок героя "Людини-павука". Душ розташований в окремій кімнаті, де мешканець буде оповитий бульбашками води в невагомості.

Автори проекту підрахували, що їх потенційна аудиторія в усьому світі - 40 тисяч чоловік, проте важко сказати, скільки з них будуть схильні провести відпустку в космосі. Наразі відправкою туристів у космос займається компанія Space Adventures, і подорож коштує 25 мільйонів доларів.

Лента.ру