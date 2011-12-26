Продавці прослушки торгували відеокамерами в запальничках

У Тернополі на 5 років позбавлення волі засуджено двох реалізаторів спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.

Як повідомили кореспондента УНІАН в обласному управлінні Служби безпеки України, відповідний вирок виніс Тернопільський міськрайонний суд, призначивши засудженим іспитовий термін на 1,5 роки.

Навесні цього року співробітники СБУ затримали двох жителів Тернополя під час продажу 52 мініатюрних відеокамер, закамуфльованих під брелоки та запальнички. Встановлено, що чоловіки замовили технічні засоби через Інтернет з-за кордону, після чого розпочали їх продаж.

Суд визнав затриманих винними у вчинені злочину, передбаченого ч.1 ст.201 (контрабанда) та ч.2 ст.359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.