США занепокоєні кібератаками з Китаю та Росії

США неабияк стурбовані збільшенням кількості кібератак з боку китайських і російських хакерів на американські комп'ютерні мережі, заявив голова національної розвідки США Джеймс Клеппер, виступаючи в четвер на слуханнях комітету з розвідки палати представників Конгресу США.



"Ми особливо стурбовані тим, що деякі організації в Китаї і Росії здійснюють вторгнення в американські комп'ютерні мережі і крадуть інформацію. І зростання ролі цих гравців у кіберпросторі є чудовим прикладом легкого доступу подібних осіб до потенційно руйнівних технологій і виробничих секретів", - цитує РІА "Новости".



Занепокоєння через ту саму проблему висловив і конгресмен-демократ Датч Рупперсбергер.



"Китай і Росія приєднуються до Ірану в агресивному економічному шпигунстві, позбавляючи Америку цінного інтелектуальної власності, і зараз вони використовують технології як зброю ... кібертерористи намагаються захопити американську дослідницьку інформацію, яка може перешкодити нашої конкурентоспроможності в майбутньому. Деякі навіть називають це Холодною кібервійною ", - сказав парламентарій.



Він нагадав, що щороку розкрадаються американської інтелектуальної власності на 300 мільярдів доларів.