Українські офіси масово перейдуть на роботу з дому

В українських офісах широке впровадження практики роботи працівників поза офісом (воркшифтінг, від англ. workshifting) почнеться в найближчі 2-3 року.

Таку експертну оцінку повідомили УНІАН у компанії IT-Solutions (Київ).

Як зазначили в компанії, згідно з недавнім звітом Citrix Global Index Workshifting, який був проведений Vanson Bourne в 11 країнах, сьогодні воркшифтінг практикують 37% компаній. За прогнозами, ця цифра зросте до 93% вже в 2013 році.

Основна причина розвитку цього напрямку в усьому світі – активне впровадження бізнес-структурами нових технологій. Бар'єри, які раніше перешкоджали роботі поза офісами, тепер усунуті за допомогою відеоконференцзв'язку, онлайн-комутаторів, презентацій на відстані, «хмарних» технологій і віртуальних робочих місць. Завдяки цьому, працівник може працювати в цілком комфортній обстановці поза офісом, маючи доступ до робочих столів і додатків.

Як зазначив керівник департаменту ІТ-інфраструктури компанії IT-Solutions Сергій ЩЕРБАНЬ, світова популярність воркшифтінгу поки що не дісталась до України, але вона цілком реальна для наших працівників вже через 2–3 роки. Свій старт тенденція найімовірніше візьме у великих міжнародних компаніях, для політики яких характерна робота на результат.

Мобільність такої роботи, насамперед, оцінять самі працівники, які зможуть працювати в найбільш комфортному для них місці. Вигідна тенденція і для роботодавців. Так, відпустивши працювати працівників поза стінами офісу, керівники зможуть скоротити бюджети на кадри, забезпечити максимальну мобільність працівників і скоротити організаційні ІТ-витрати завдяки телекомунікаційним рішенням.

За словами експерта, з технічної точки зору, аби працівник працював удома, слід забезпечити якісний канал зв'язку з офісом. Самого необхідно забезпечити робочим місцем: встановити тонкий клієнт, комп'ютер/ноутбук, або графічну станцію. В свою чергу компанія має встановити стандартний термінальний доступ з єдиною операційною системою і додатком для всіх користувачів. Ще один варіант – запровадити режим VDI, який забезпечить кожного працівника віртуальним робочим місцем з власною операційною системою з індивідуальним набором програмного забезпечення.