Понад 70% батьків заохочують дітей до Інтернету

71% батьків заохочують використання Інтернету в освітніх цілях.

Про це свідчать результати дослідження, підготовленого для «Лабораторії Касперського» компанією Bojole Research у травні-червні 2011 року в Росії, Німеччині і США, повідомили УНІАН у прес-службі компанії «Лабораторія Касперського».

В результаті опитування батьків з'ясувалося, що за наявності в будинку смартфонів і планшетів на платформах iOS або Android, діти щодня виходять в Інтернет з мобільних пристроїв, а більшість проводять у Мережі не менш як одну-дві години на день. Середній вік дитини, що використовує пристрої батьків, досягає 9-10 років, тоді як у 12-13 років багато хто вже має особисті девайси.

Водночас, як наголошується у повідомленні, більшість упевнені, що перебування в Мережі має чимало ризиків: 70% учасників вважають, що соціальні мережі можуть бути надзвичайно небезпечними для молодшого покоління, 82% респондентів обізнані про те, що в Інтернеті існує безліч шкідливих програм, а ще 77% вважають, що дітей дуже легко обдурити онлайн.

Також більшість батьків висловлюють високу зацікавленість у використанні функцій батьківського контролю в мобільних пристроях. Так, 77% опитаних хотіли б застосовувати функцію фільтрації контенту, а 64% - контролювати час перебування дітей у Мережі. Крім того, 69% респондентів вважали б за краще у цілому контролювати, як саме дитина проводить свій час в Інтернеті.