Космічний трос відкриє нові можливості

Протягом польоту "Фотону" буде проведено експеримент, розроблений європейськими і російськими студентами. Незадовго до посадки супутника мікрокапсулу Fotino відправлять на Землю за допомогою 30-кілометрового тросу діаметром півміліметра, повідомляє новинна служба Роскосмосу.

Космічний апарат "Фотон-М" стартує у п`ятницю, 14 вересня на ракеті-носієві "Союз-У" з космодрому Байконур. Після виходу на орбіту супутник працюватиме в космосі близько 12 діб, потім повернеться на Землю. За час польоту буде проведено 26 експериментів (раніше інші джерела повідомляли про 35), десять з них - російські.

Експеримент YES (Young Engineers Satellite, Супутник молодих інженерів) розроблений більш ніж п`ятьмастами студентами європейських і російських університетів (з російського боку брали участь студенти державного аерокосмічного університету Самари).

Незадовго до посадки супутника від нього відокремиться мікрокапсула Fotino масою близько шести кілограмів. Капсула буде з’эднана з супутником 30-кілометровим тросом діаметром півміліметра і масою п`ять кілограмів, зробленим з надміцного поліетиленового волокна Dyneema.

Певний час супутник і "супутник супутника" рухатимуться навколоземною орбітою, сполучені тросом. Під дією гравітаційних сил капсула почне робити коливальні рухи вздовж вертикалі. У потрібний момент трос зріжеться з двох боків, траекторія Fotino зміниться і капсула ввійде до атмосфери. За кілька годин вона здійснить посадку на парашуті.

Експеримент покаже можливість дострокового повернення невеликих вантажів, а також спосіб зміни орбіт супутників без використання ракетних двигунів.

Лента.ру