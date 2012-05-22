Помер винахідник телевізійного пульту

У США у віці 96 років помер Юджин Поллі - інженер-електронник, який уславився винаходом дистанційного керування для телевізорів.

Цей винахідПоллізробив1955року,коли працюваввкомпаніїZenith Electronics, повідомляєРадіоСвобода. Спочаткупультдистанційногоуправлінняскеровувавнаспеціальні ділянкителеекранупроміньсвітла,зарахунокчоговідбувалосяперемиканняканалів.Пізнішеприладвдосконалили, свогосучасноговигляду віннабув у80-і роки. Всього на рахункуЮджинаПоллі- 18патентівнавинаходи.Разомзі своїмколегоюРобертомАдлеромвінбувудостоєнийпочесноїнагородиEmmy- завнесоку розвитоктелебачення.

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