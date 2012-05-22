Помер винахідник телевізійного пульту
23:45, 22 травня 2012Наука та IT
1062 0
У США у віці 96 років помер Юджин Поллі - інженер-електронник, який уславився винаходом дистанційного керування для телевізорів.
Цей винахідПоллізробив1955року,коли працюваввкомпаніїZenith Electronics, повідомляєРадіоСвобода.
Спочаткупультдистанційногоуправлінняскеровувавнаспеціальні ділянкителеекранупроміньсвітла,зарахунокчоговідбувалосяперемиканняканалів.Пізнішеприладвдосконалили, свогосучасноговигляду віннабув у80-і роки.
Всього на рахункуЮджинаПоллі- 18патентівнавинаходи.Разомзі своїмколегоюРобертомАдлеромвінбувудостоєнийпочесноїнагородиEmmy- завнесоку розвитоктелебачення.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter