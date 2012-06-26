Опозиціонер вважає, що слідчі вдалися до комп'ютерного взлому

Російський опозиціонер Олексій Навальний повідомив у «Живому журналі», що сьогодні невдовзі після 24.00 були зламані його електронна пошта і акаунт у «Твіттері».

11 червня,нагадуєРадіоСвобода, співробітникиСлідчогокомітетуРосії провелиобшукиукількохвідомихопозиціонерів, зокрема, і у Навального.Буливилученікомп'ютерита оргтехніка. Засловами прес-секретаряНавального ГанниВедути, єприпущення, що нинішнійзломздійснено зтихкомп'ютерів,якібуливилученіпід час обшуків.

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