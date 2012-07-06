Twitter заговорив українською

09:38, 06 липня 2012
Наука та IT
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Змінити мову інтерфейсу можна у налаштуваннях.

Інтерфейс Twitter став доступний українською мовою. Як повідомляє Дзеркало тижня, українська стала 29-тою мовною локалізацією мікроблогінгової платформи.

Наразі переклад не можна назвати ідеальним, однак найближчим часом проблеми будуть вирішені. Варто зауважити, що переклад Твіттера здійснюється силами онлайн-спільноти.

Будь-хто може приєднатися до цього процесу в Центрі перекладу. Користувачі пропонують свої варіанти перекладу в рамках обраної мовної локалізації.

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