Twitter заговорив українською
09:38, 06 липня 2012Наука та IT
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Змінити мову інтерфейсу можна у налаштуваннях.
Твіттер "щебетатиме" українською
Інтерфейс Twitter став доступний українською мовою. Як повідомляє Дзеркало тижня, українська стала 29-тою мовною локалізацією мікроблогінгової платформи.
Наразі переклад не можна назвати ідеальним, однак найближчим часом проблеми будуть вирішені. Варто зауважити, що переклад Твіттера здійснюється силами онлайн-спільноти.
Будь-хто може приєднатися до цього процесу в Центрі перекладу. Користувачі пропонують свої варіанти перекладу в рамках обраної мовної локалізації.
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