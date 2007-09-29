США провели випробування компоненту ПРО

У п`ятницю агентство протиракетної оборони США успішно провело випробування з перехоплення цілі за допомогою ракети дальньої дії, повідомляє Reuters.

Ракета-перехоплювач, що стартувала з бази ВВС США "Ванденберг" у Каліфорнії, вразила ракету-мішень, запущену з острова Кодіак (Kodiak) на Алясці.

За словами представника Пентагону, основною метою випробування був збір і обробка показників ракети під час польоту і ураження цілі.

Дані випробування стали вже шостим успішним запуском ракети-перехоплювача з жовтня 1999 року. Вартість нинішнього експерименту склала 85 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що в рамках створення системи ПРО США планують розмістити її компоненти в Польщі і Чехії. Проти даних планів виступає Росія.

Лента.ру