Російський космічний корабель не зміг пристикуватися до МКС
Російський вантажний космічний корабель "Прогрес" в ніч на вівторок не зміг пристикуватися до Міжнародної космічної станції через технічні несправності радіотехнічної системи зближення "Курс",
Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на сайт Національного аерокосмічного управління США (НАСА).
"Прогрес" відстикувався від станції в ніч на 23 липня. Планувалося, що під час повторного приєднання буде проведено ряд інженерних тестів модернізованої системи зближення, якій в майбутньому належить приймати інші російські космічні вантажівки.
Однак при спробі активувати систему "Курс" в ній виявилися неполадки, що спричинило автоматичне скасування стикування. Зараз корабель знаходиться на безпечній відстані від станції і готується повторити завдання.
У повідомленні наголошується, що нова спроба стиковки відбудеться слідом за аналізом виниклої проблеми і розробкою методів її усунення.
За даними НАСА, найімовірніше, "Прогрес" спробує пристикуватися до МКС в п'ятницю, 28 липня, після японського вантажного корабля HTV-3.