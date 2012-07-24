Російський космічний корабель не зміг пристикуватися до МКС

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на сайт Національного аерокосмічного управління США (НАСА).

"Прогрес" відстикувався від станції в ніч на 23 липня. Планувалося, що під час повторного приєднання буде проведено ряд інженерних тестів модернізованої системи зближення, якій в майбутньому належить приймати інші російські космічні вантажівки.

Однак при спробі активувати систему "Курс" в ній виявилися неполадки, що спричинило автоматичне скасування стикування. Зараз корабель знаходиться на безпечній відстані від станції і готується повторити завдання.

У повідомленні наголошується, що нова спроба стиковки відбудеться слідом за аналізом виниклої проблеми і розробкою методів її усунення.

За даними НАСА, найімовірніше, "Прогрес" спробує пристикуватися до МКС в п'ятницю, 28 липня, після японського вантажного корабля HTV-3.