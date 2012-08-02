Уперше в історії «Прогрес» пристикувався до МКС через 6 годин після старту

Як повідомили УНІАН у Центрі управління польотами, 1 серпня о 23.35 за московським часом (19.35 GMT) з космодрому Байконур здійснено пуск ракети-носія «Союз-У» з транспортним вантажним кораблем (ТВК) «Прогрес М-16М».

«2 серпня о 5 годині 18 хвилин за московським часом (01.18 GMT) ТВК «Прогрес М-16М» пристикувався до модуля «Пірс» Міжнародної космічної станції. Зближення транспортного корабля із станцією вперше виконувалося за чотиривитковою схемою», - йдеться в повідомленні.

«Прогрес М-16М» доставив на МКС більш як 2600 кг різних вантажів, серед яких паливо, повітря, кисень, продукти харчування, наукова апаратура, додаткове устаткування для російського і американського сегментів станції, а також посилки для екіпажу МКС.

На МКС продовжує роботу екіпаж 32/33-ї тривалої експедиції у складі командира Геннадія Падалки, бортінженерів Сергія Ревіна і Юрія Маленченка (Роскосмос), астронавтів НАСА Джозефа Акаби і Саніти Вільямс, Акіхіко Хошіде (ДжАКСА).

Запуск «вантажівки», що відбувся, – третій у поточному році. Попередні були також успішно виконані 26 січня (ТВК «Прогрес М-14М») і 20 квітня (ТВК «Прогрес М-15М»).

Вантаж за 6 годин на МКС доставлено «Прогресом» вперше в історії. Зазвичай від моменту старту до стикування з МКС проходить близько 2 днів.