Марсохід MSL завершив збір даних по космічній радіації

Марсохід MSL "Цікавість" завершив збір даних по космічній радіації, який він проводив упродовж всього шляху на Червону планету.

Як передає Лента.ру, відповідне повідомлення наводить на своєму офіційному сайті NASA, попередні результати підсумовує Phys.org

MSL - перший з марсіанських апаратів, який був спеціально оснащений детектором космічного випромінювання RAD (Radiation Assessment Detector). Впродовж польоту він записував рівень радіації усередині станції. За цей час було зафіксовано п'ять спалахів сонячної активності, причому одна з них була наймогутнішого класу, Х. Тим не менше, за повідомленням інженерів, дані свідчать про те, що марсоходу нічого не загрожує. На даний момент він готується до приземлення, і на цей час RAD відключено.

Щоб знати, наскільки захисні стінки апарату можуть затримати зовнішні потоки іонізуючих частинок, важливо мати безпосередні дані. Комп'ютерний розрахунок рівня радіації на основі даних про матеріали і рівень зовнішнього випромінювання вельми складний. За словами інженерів, оболонка із завданням справилася і всередину проникло тільки випромінювання від могутніх сплесків активності на Сонці, причому їхні частинки втратили значну частину енергії. Результати аналізу даних будуть опубліковані наприкінці поточного року.

Прилад розташований під куполом захисної оболонки апарату і фіксує тільки проникаюче випромінювання. Розташування RAD в MSL приблизно відповідає тому місцю, де повинні перебувати астронавти в кораблі "Оріон".

Оскільки апарати за своїми розмірами однакові, інженери NASA сподіваються, що зібрані RAD'ом дані можуть послужити оцінкою рівня радіації, який може чекати людей на шляху до Марса.

Марсохід має приземлитися на поверхні Червоної планети в ніч на понеділок, 6 серпня.