Російський космічний корабель «Прогрес М-15М» упав у Тихий океан

Російський вантажний космічний корабель «Прогрес М-15М» впав у Тихий океан після завершення своєї місії.

Про це УНІАН повідомили в Центрі управління польотами.

«Сьогодні завершилася космічна місія автоматичного вантажного корабля «Прогрес М-15М», - говориться в повідомленні.

Повідомляється, що відповідно до програми, закладеної в бортовий комп'ютер корабля, о 19.22 за московським часом було включено на гальмування маршовий двигун «Прогресу». Відпрацювавши 167,1 секунди, він подав вантажівці гальмівний імпульс величиною 89,3 метра за секунду, після чого «Прогрес М-15М» зійшов з орбіти і припинив своє існування над заданою акваторією південної частини Тихого океану.

Місією «Прогресу М-15М» була доставка на МКС 2356 кг різних вантажів, відпрацювання перспективної системи зближення «Курс-НА» і проведення в автономному польоті геофізичного експерименту «Радар-Прогрес».