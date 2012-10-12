Apple розробила засоби біометричної ідентифікації для телефонів

Мова йде про інструменти біометричної ідентифікації користувачів портативних пристроїв, зокрема планшетних комп'ютерів і комунікаторів, пише Компьюлента. Apple пропонує розміщувати за дисплеєм спеціальні датчики: це може бути дактилоскопічний сенсор, детектори близькості і освітленості, матриця для захоплення зображення тощо.

Передбачається, що портативні пристрої зможуть ідентифікувати користувача, скажімо, за відбитками пальців, райдужної оболонки ока, обличчю.

Як приклад наводиться вдосконалена система розблокування slide-to-unlock: під час переміщення пальця від однієї точки сенсорного екрану до іншої гаджет буде знімати відбиток і порівнювати його з наявним в пам'яті. У результаті може бути реалізована дворівнева система розблокування.

Про можливі терміни практичної реалізації патентованих розробок не повідомляється.