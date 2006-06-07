Міжнародний авіасалон “Авіасвіт-XXI” відкриється завтра і триватиме 5 днів

5-й міжнародний авіаційно-космічний салон “Авіасвіт – XXI” пройде 8-12 червня на аеродромі Київ “Антонов” у Гостомелі Київської області.

Як повідомили УНІАН у Київській обласній державній адміністрації, очікується участь у церемонії відкриття авіасалону Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

У програмі авіасалону – льотна і статична демонстрація авіаційної техніки, як промислового так і любительського виробництва, показові виступи спортсменів – парашутистів, польоти повітряних куль та парапланів.

Будуть продемонстровані такі славнозвісні літаки як Ан-70, Ан-225, Ан-148, Су-27, а також крилаті машини польського, німецького, американського, австрійського виробництва.