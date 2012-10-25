У Білорусі введуть кириличну доменну зону

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це на конференції «Діловий Інтернет» повідомив журналістам директор ТОВ «Хостер Бай» Сергій Повалішев.

Він відзначив, що в 2013 році кількість доменів у національному сегменті мережі інтернет перевищить 100 тисяч.

«У даний час у зоні .By розпродано всі двобуквенні домени. Що стосується однобуквенних доменів, то рішення щодо їх подальшого використання повинен буде приймати оперативно-аналітичний центр при Президентові Білорусі. Міжнародний реєстратор уже звертався до технічного адміністратора доменної зони .By з такою пропозицією», - сказав С.Повалішев.

Довідка УНІАН. Перший в Інтернеті домен кирилицею .рф було введено в Росії. Відкрита реєстрація доменних імен у зоні .рф почалася 11 листопада 2010 року.