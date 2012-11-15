У Росії Центр управління польотами залишився без зв'язку через перерізаний кабель

Кабель, що зв'язує російський Центр управління польотами (ЦУП) зі станціями спостереження, був перерізаний помилково при проведенні ремонтних робіт, повідомив РІА Новини представник оператора "Акадо Телеком" Денис Ричка.

За його словами, фахівці компанії обстежили територію поруч з Митищинською АТС, де, як передбачалося, сталася аварія, проте нічого не знайшли.

"Місце несправності виявилося всередині цієї АТС, на території іншого оператора зв'язку. Проводилися ремонтні роботи іншою компанією, в ході яких помилково були вирізані сегменти двох оптоволоконних кабелів", - сказав він.

Російський Центр управління польотами через розрив кабелю, що зв'язує його зі станціями спостереження, не може передавати команди на супутники і російський сегмент МКС. Представники Роскосмоса запевняють, що загрози для МКС і інших космічних апаратів немає - задіяні резервні канали зв'язку, зокрема, зв'язок з МКС дублюється через американські системи зв'язку. Обрив кабелю ніяк не вплинув на російські військові супутники, деякі супутники дистанційного зондування Землі і супутники зв'язку, а також на космічний радіотелескоп "Радіоастрон".