Міжнародний екіпаж 33-ї експедиції на МКС повернувся на Землю

Про це УНІАН повідомили в російському Центрі управління польотами.

«Сьогодні о 05 годині 53 хвилині 30 секунді за московським часом (01:53:30 GMT) на північний схід від міста Аркалик приземлився спусковий апарат корабля «Союз ТМА-05М» із міжнародним екіпажем. Усі операції зі спуску з орбіти й приземлення пройшли без зауважень. Самопочуття членів екіпажу, що повернулися на Землю, хороше», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Юрій Маленченко, Суніта Вільямс і Акіхіко Хошиде стартували з космодрому Байконур 15 липня 2012 року. Під час космічного польоту екіпаж зустрів три російські вантажні кораблі «Прогрес», брав участь у забезпеченні робіт із європейським і японським транспортними кораблями, виконав намічену програму науково-прикладних досліджень. Для Ю.Маленченка цей політ став п'ятим, для С.Вільямс і А.Хошіде другим в їхній космічній кар'єрі.

Ю.Маленченко здійснив вихід у відкритий космос за російською програмою загальною тривалістю 5 годин 50 хвилин.

На станції до прибуття наступного російського пілотованого корабля продовжують роботу учасники 34-ї тривалої експедиції на МКС Олег Новицький, Євген Тарєлкін і Кевін Форд.