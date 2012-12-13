Навесні у київському метро з’явиться Wi-Fi

Нині в КМДА готуються до проведення інвестиційного конкурсу в рамках зазначеного проекту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на голову КМДА Олександра Попова.

«Нині ми активно працюємо над цим проектом і вже в січні оголосимо інвестиційний конкурс. Переконаний, що він зацікавить інвесторів, і наступного року ми зможемо реалізувати проект на умовах державно-приватного партнерства», – розповів О.Попов.

Нині техніко-економічні показники проекту Wi-Fi розробляють в Департаменті транспортної інфраструктури та КП «Київський метрополітен». За словами О.Попова, як тільки документ буде готовий – в міськадміністрації відбудеться засідання конкурсної комісії. На ньому мають затвердити умови конкурсу, аби до кінця січня оголосити про його проведення. Визначити переможців обіцяють до кінця лютого. А вже в березні, за умови успішного проведення конкурсу, буде укладено інвестиційний договір. Тож під’єднатися до всесвітньої мережі столична підземка зможе уже навесні 2013 року.