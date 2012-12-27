Жінка, яка збирала гроші для хворої доньки, видала пароль шахраєві
01:46, 27 грудня 2012Наука та IT
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На Тернопільщині шахрай викрав у жінки благодійні кошти, які вона збирала на лікування тяжкохворої доньки.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, невідомий пообіцяв 43-річній жінці перерахувати гроші. При цьому, увійшовши у довіру, вивідав пароль доступу до інтернет-банкінгу, мовляв, в рамках інтернет-сторінки він здійснить свій переказ.
Отримавши пароль, він привласнив усі пожертвувані благодійниками кошти, всього 15 тис. грн та 500 доларів.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 190 ч. 3 Кримінального кодексу України (шахрайство). Правоохоронці встановили, що дані кошти були перераховані на картку жительки міста Тараща Київської області.
Зловмисників наразі не розшукали.
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