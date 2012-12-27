Жінка, яка збирала гроші для хворої доньки, видала пароль шахраєві

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, невідомий пообіцяв 43-річній жінці перерахувати гроші. При цьому, увійшовши у довіру, вивідав пароль доступу до інтернет-банкінгу, мовляв, в рамках інтернет-сторінки він здійснить свій переказ.

Отримавши пароль, він привласнив усі пожертвувані благодійниками кошти, всього 15 тис. грн та 500 доларів.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 190 ч. 3 Кримінального кодексу України (шахрайство). Правоохоронці встановили, що дані кошти були перераховані на картку жительки міста Тараща Київської області.

Зловмисників наразі не розшукали.