«Найнебезпечніший астероїд сторіччя» сьогодні наблизиться до Землі

Він пролетить на відстані 14,5 мільйона кілометрів, зазначається у прес-релізі NASA. Розмір небесного тіла становить близько трьохсот метрів, передає ІТАР-ТАСС.

Нинішній політ астероїда є своєрідною «репетицією». Вже у 2029 році він підійде до Землі на небезпечні 36 тисяч кілометрів – тобто на висоту орбіт геостаціонарних супутників, а у 2036-му - взагалі може зіткнутися з нашою планетою.

Існує кілька сценаріїв зіткнення астероїда із Землею. Щоб одержати більш точні розрахунки, до «небесного мандрівника» планували направити автоматичну дослідницьку станцію. Але поки за астероїдом спостерігають лише за допомогою телескопів.