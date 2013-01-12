Wikipedia запускає сайт Wikivoyage

Офіційно сайт почне діяти 15 січня. Інформацію на ньому зможе публікувати кожен охочий. Про плани щодо запуску цього ресурсу стало відомо в серпні, його тестова версія почала працювати у листопаді, пише Газета.Ru.

Як заявив засновник Wikipedia Джиммі Вейлз, сайт не призначений для отримання матеріальної вигоди, тому реклами на ньому не буде, але публікуватиметься стандартна інформація про готелі, ресторани і кафе, поради мандрівникам.

«Wikivoyage - це проект щодо створення вільного, повного, сучасного і надійного гіда для мандрівників у всьому світі. Де б мандрівники не зустрічалися, вони обмінюються інформацією про різні місця. Ми хочемо зробити процес простішим і залучити до нього більше людей», - йдеться в повідомленні на сайті ресурсу.