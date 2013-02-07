Інтернет-партія не зламувала сайту Мін’юсту, але дякує тому, хто це зробив
Члени Інтернет партії України не причетні до хакерської атаки на сайт Головного управління юстиції по Київській області Міністерства юстиції, але «вдячні комусь із можливих прихильників партії за підтримку».
Про це в інтерв'ю УНІАН повідомив заступник голови Інтернет партії України Олексій Шевченко.
Він нагадав, що останні кілька років члени ІПУ єдині, хто відстоював інтереси працюючих в Інтернеті.
«Зокрема, ми не допустили введення трьох податків на «інтернетників». Люди бачать, що ми немов би уособлюємо останній кордон захисту Інтернету в нашій країні, і намагаються нас відстояти», - сказав О.Шевченко.
За його словами, влада незаконно через суд заборонила діяльність Інтернет партії в України. Причому було подано позов до суду про невідповідність вимогам законодавства обласних осередків партії через місяць після того, як всі осередки були зареєстровані.
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Згідно з повідомленням на сайті партії, 4 лютого біля будівлі Міністерства юстиції України відбулася акція протесту, на якій лідер партії Д.Голубов повідомив, що «23 січня Окружний адміністративний суд Києва без будь-яких підстав повторно заборонив діяльність Інтернет партії в Україні. Клопотання про заборону політичної партії було направлене особисто міністром юстиції Олександром Лавриновичем».
«Цей мітинг покладе початок всеукраїнській кампанії «Мін’юст без Лавриновича», - сказав Д.Голубов.
Як повідомляв УНІАН, у середу вранці була здійснена хакерська атака на офіційний сайт Головного управління юстиції по Київській області Міністерства юстиції України. Сайт не працює і на ньому розміщена заява від імені Східно-Європейського крила групи Анонімус. Хакери вимагають повернення всіх юридичних прав Інтернет партії України і повного припинення її юридичного переслідування. І обіцяють у разі невиконання вимог продовжувати агресивні атаки на основні державні інтернет-ресурси.