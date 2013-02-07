Інтернет-партія не зламувала сайту Мін’юсту, але дякує тому, хто це зробив

Про це в інтерв'ю УНІАН повідомив заступник голови Інтернет партії України Олексій Шевченко.

Він нагадав, що останні кілька років члени ІПУ єдині, хто відстоював інтереси працюючих в Інтернеті.

«Зокрема, ми не допустили введення трьох податків на «інтернетників». Люди бачать, що ми немов би уособлюємо останній кордон захисту Інтернету в нашій країні, і намагаються нас відстояти», - сказав О.Шевченко.

За його словами, влада незаконно через суд заборонила діяльність Інтернет партії в України. Причому було подано позов до суду про невідповідність вимогам законодавства обласних осередків партії через місяць після того, як всі осередки були зареєстровані.

На цю тему: На сайті київської юстиції хакери сказали: «Лавринович, давай до свидания!»

Згідно з повідомленням на сайті партії, 4 лютого біля будівлі Міністерства юстиції України відбулася акція протесту, на якій лідер партії Д.Голубов повідомив, що «23 січня Окружний адміністративний суд Києва без будь-яких підстав повторно заборонив діяльність Інтернет партії в Україні. Клопотання про заборону політичної партії було направлене особисто міністром юстиції Олександром Лавриновичем».

«Цей мітинг покладе початок всеукраїнській кампанії «Мін’юст без Лавриновича», - сказав Д.Голубов.

Як повідомляв УНІАН, у середу вранці була здійснена хакерська атака на офіційний сайт Головного управління юстиції по Київській області Міністерства юстиції України. Сайт не працює і на ньому розміщена заява від імені Східно-Європейського крила групи Анонімус. Хакери вимагають повернення всіх юридичних прав Інтернет партії України і повного припинення її юридичного переслідування. І обіцяють у разі невиконання вимог продовжувати агресивні атаки на основні державні інтернет-ресурси.