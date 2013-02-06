На сайті київської юстиції хакери сказали: «Лавринович, давай до свидания!»

На офіційний сайт Головного управління юстиції по Київській області Міністерства юстиції України здійснено хакерску атаку на знак протесту проти «рейдерского захоплення Інтернет-партії України».

Як повідомляє кореспондент УНІАН, після 11 ранку зараз при спробі зайти на сайт з'являється повідомлення: «Cайт перевищує межу навантаження на процесор придбаного тарифного плану хостингу. Спробуйте зайти пізніше» або заява на захист Інтернет-партії України.

Текст зафіксований редакцією УНІАН на «скриншоті» містить таку заяву:

«Лавринович, давай до побачення!

Цей ресурс благополучно припинив своє існування на знак протесту проти спроби рейдерского захоплення Інтернет-партії в Україні. Будь-які подальші заміри на свободу Інтернету в Україні супроводжуватимуться агресивними атаками на основні веб-бандитські ресурси української влади.

Ми вимагаємо повернення всіх юридичних прав Інтернет-партії України і повного припинення її юридичного переслідування, інакше ми обрушимо на казенні веб-ресурси всю нашу технологічну потужність. Ex.Ua здасться владі травневим ранком».

Зломщики підписалися як «Східно-європейське крило групи Анонімус».

Довідка УНІАН. Інтернет-партія України зареєстрована в 2010 році. Програмна мета партії - створити ефективний механізм державного управління. Сформувати результативні і якісні процеси надання соціально значущих державних послуг. Партію очолює одесит Дмитро Голубов, який згадуєься в ЗМІ як відомий український хакер.