На сайті київської юстиції хакери сказали: «Лавринович, давай до свидания!»
Cайт головного управління юстиції Київської області зламаний «невідомими».
На офіційний сайт Головного управління юстиції по Київській області Міністерства юстиції України здійснено хакерску атаку на знак протесту проти «рейдерского захоплення Інтернет-партії України».
Як повідомляє кореспондент УНІАН, після 11 ранку зараз при спробі зайти на сайт з'являється повідомлення: «Cайт перевищує межу навантаження на процесор придбаного тарифного плану хостингу. Спробуйте зайти пізніше» або заява на захист Інтернет-партії України.
Текст зафіксований редакцією УНІАН на «скриншоті» містить таку заяву:
«Лавринович, давай до побачення!
Цей ресурс благополучно припинив своє існування на знак протесту проти спроби рейдерского захоплення Інтернет-партії в Україні. Будь-які подальші заміри на свободу Інтернету в Україні супроводжуватимуться агресивними атаками на основні веб-бандитські ресурси української влади.
Ми вимагаємо повернення всіх юридичних прав Інтернет-партії України і повного припинення її юридичного переслідування, інакше ми обрушимо на казенні веб-ресурси всю нашу технологічну потужність. Ex.Ua здасться владі травневим ранком».
Зломщики підписалися як «Східно-європейське крило групи Анонімус».
Довідка УНІАН. Інтернет-партія України зареєстрована в 2010 році. Програмна мета партії - створити ефективний механізм державного управління. Сформувати результативні і якісні процеси надання соціально значущих державних послуг. Партію очолює одесит Дмитро Голубов, який згадуєься в ЗМІ як відомий український хакер.