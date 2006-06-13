Maserati готує нове спортивне купе на базі свого представницького седана (фото)

Компанія Maserati готує нове спортивне купе на базі свого представницького седана Quattroporte, повідомляє autoblog.com. Новинка буде дещо нижча за базовий седан і на 15 сантиметрів коротша за базову модель.

Очікується, що нове італійське купе дістане двигун V8 об`ємом 4,5 літра і потужністю 500 кінських сил. Також можливий абсолютно новий мотор об`ємом 4,7 літра схожої потужності.

Прем`єра Quattroporte Coupe запланована наступного року. Приблизно в той же час компанія представить іншу новинку - наступне покоління моделі GT.

URL: http://auto.lenta.ru/news/2006/06/13/maser/