Maserati готує нове спортивне купе на базі свого представницького седана (фото)

13:27, 13 червня 2006
Наука та IT
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Quattroporte позбудеться двох дверей

Компанія Maserati готує нове спортивне купе на базі свого представницького седана Quattroporte, повідомляє autoblog.com. Новинка буде дещо нижча за базовий седан і на 15 сантиметрів коротша за базову модель.

Очікується, що нове італійське купе дістане двигун V8 об`ємом 4,5 літра і потужністю 500 кінських сил. Також можливий абсолютно новий мотор об`ємом 4,7 літра схожої потужності.

Прем`єра Quattroporte Coupe запланована наступного року. Приблизно в той же час компанія представить іншу новинку - наступне покоління моделі GT.

URL: http://auto.lenta.ru/news/2006/06/13/maser/

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