Управління кіберзлочинності на третину зайняте порнографією

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник даного управління Максим Літвінов під час брифінгу.

“Близько третини усіх злочинів, які реєструються нами та нашими підрозділами на місцях, стосується розповсюдження забороненого контенту, пов’язаного із порнографічними знімками та іншим”, - сказав М.Літвінов.

За його словами, наразі відкрито 148 кримінальних проваджень, пов’язаних із створенням, збутом та розповсюдженням продукції порнографічного характеру, в тому числі і дитячої порнографії, за допомогою Інтернету.

М.Літвінов зазначив, що у цих провадженнях під підозрою знаходяться 22 особи, двоє з яких утримуються під вартою.

Вилучено 154 одиниці комп’ютерної техніки та інших предметів, що використовувались злочинцями, а також грошей на загальну суму понад 200 тис. грн.