У Харкові судитимуть 20-річного інтернет-шахрая

За його даними, 20-річний харків’янин на початку вересня 2012 року зареєструвався на одному із сайтів та розмістив там оголошення про продаж електронного обладнання. Чоловік пропонував придбати електронну техніку за ціною, значно нижчою ринкової. При цьому обов’язковою умовою для покупців була повна передплата замовлення. Лише після оплати замовник мав отримати посилку з товаром.

Однак замість електрообладнання шахрай надсилав покупцям зовсім інші речі: бруси мила або дерева та листівки знущального характеру.

Жертвами цієї злочинної діяльності стали 28 осіб з Криму, Дніпропетровської, Одеської, Донецької, Черкаської, Миколаївської, Львівської, Чернівецької та інших областей.

У листопаді 2012 року зловмисника оголосили в розшук і затримали. Зараз підозрюваний знаходиться в СІЗО.

Прокуратура Дзержинського району Харкова направила до суду обвинувальний акт, яким хлопцю інкримінується скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) КК України. За вчинені злочини він може отримати від 3 до 8 років позбавлення волі.