"Сирійська електронна армія" знову вийшла на кібер-війну

Відповідну заяву опубліковано 26 лютого на сайті угруповання «Сирійська електронна армія» (Syrian Electronic Army).

Як ідеться в заяві, акаунт зламали і «розмістили там правду про Сирію».

Agence France-Presse повідомляє, що акаунт @ AFPphoto був зламаний сьогодні вдень. Агентство заявляє, що фотографії, розміщені там після цього часу, виклали зломники. Приблизно за годину аккаунт був заморожений.

На цю тему: Сирійські повстанці захопили найбільшу ГЕС країни (відео)

Більшість фотографій, оприлюднених хакерами, стосуються сирійського конфлікту.

«Сирійська електронна армія», зазначає Лента.ру, раніше брала на себе відповідальність за злом сайтів арабського відділення телеканалу Sky News і твіттера «Аль-Джазіри».