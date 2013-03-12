Вчені за «лайками» навчилися визначати расу, віру і сексуальну орієнтацію

Звіт про роботу дослідники опублікували в журналі Національної академії наук США, пише Лента.ру.

Учені використовували дані понад 58 тисяч добровольців, що надали доступ до своїх особистих даних через додаток myPersonality. Учені проаналізували «лайки» і порівняли результати з даними із профілів.

Згідно з результатами досліджень, алгоритм з точністю в 95% зміг відрізнити афроамериканських користувачів від білих. Сексуальну орієнтацію система вгадала з точністю 88%, а віросповідання - 82%.

Модель навіть змогла визначити, чи вживає людина наркотики - з точністю близько 73%. Крім цього, статистична модель «вгадувала» політичні погляди користувача і його сімейний стан.