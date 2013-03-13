Кабмін пропонує посилити боротьбу з кіберзлочинами

Відповідний законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про засади національної безпеки України» щодо кібернетичної безпеки України» (№ 2483) розміщено на сайті парламенту.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, «проблема забезпечення кібернетичної безпеки. потребує негайного і ефективного розв’язання, що неможливо здійснити без відповідних законодавчих новацій».

Зокрема, проектом закону пропонується внести до переліку загроз національним інтересам і національній безпеці країни такі позиції: загроза використання кіберпростору з терористичною метою; можливість втягування України у збройні конфлікти або у протистояння з іншими державами з використанням кіберпростору; використання кіберпростору для підготовки і здійснення збройної агресії проти України; використання ЗМІ, а також кіберпростору для поширення культу насильства, жорстокості, розповсюдження порнографії, пропаганди сепаратизму; комп'ютерна злочинність і комп'ютерний тероризм; розголошення інформації, яка становить державну таємницю, а також службової та конфіденційної інформації тощо.

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Остаточна редакція тексту даного законопроекту була схвалена 4 лютого 2013 року під час організованого Міністерством внутрішніх справ погоджувальної ради представників Міністерства оборони, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної служби спеціального зв'язку і захисту інформації України.

Разом з тим, в експертному середовищі даний законопроект було сприйнято неоднозначно. Зокрема, лідер Інтернет партії України Дмитро Голубов вважає дану ініціативу уряду проявом цензури, яка вводиться під виглядом боротьби з кіберзлочинністю і екстремізмом. На його думку, «не даючи чітких визначень сепаратизму і екстремізму, цим законом держава загрожує усім громадянам України».