Facebook робить ставку на новини та Instagram

Про це повідомив засновник компанії Марк Цукерберг, передає Associated Press з посиланням на американські ЗМІ.

У своєму інтерв'ю він назвав Instagram, придбаний компанією в квітні 2012 р., важливим і значущим продуктом для Facebook. За його словами, наразі Instagram користуються більше 100 млн користувачів, і надалі Facebook сподівається збільшити їх кількість до 1 млрд.

Також Facebook планує розвивати новинну стрічку сайту, "вдосконалювати її, шукати нові способи взаємодії з користувачами", додав Цукерберг. Він висловив упевненість, що потік інформації, виробленої користувачами, зросте в 10 разів до 2016 р.

Instagram - безплатний додаток для мобільних пристроїв, що дозволяє обмінюватися фотографіями в інтернеті, пояснює РосБізнесКонсалтинг. Однак головною функцією програми є можливість обробляти фотографії за допомогою набору фільтрів. Програма доступна для пристроїв на операційних системах Android і iOS.