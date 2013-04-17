У США сьогодні випробують ракету, частково виготовлену в Україні

У США відбудеться випробувальний запуск нової американської ракети-носія «Antаres», перший ступінь якої розроблений на КБ «Південне» і виготовлений на Південному машинобудівному заводі.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції у рамках IV міжнародної наукової конференції «Космічні технології: сьогодення і майбутнє» в Дніпропетровську генеральний конструктор КБ «Південне» Олександр Дегтярьов повідомив, що запуск планується здійснити сьогодні, 17 квітня, о 17.00 за вашингтонським часом (24.00 за київським) з космодрому «Уоллс», розташованому неподалік Вашингтону.

За його словами, «Antаres» створена на заміну американської ракети-носія «Дельта-2», вона доставлятиме, у тому числі, і вантажі на міжнародно-космічну орбітальну станцію.

О.Дегтярьов відзначив, що КБ «Південне» підписало контракт з компанією «Орбітал» (США) про спільну роботу над проектом кілька років тому. Він також підкреслив, що розробка і виготовлення першого ступеня ракети-носія є важливою частиною міжнародної співпраці КБ «Південне» і «Південмашу».

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Також представник США — програмний менеджер компанії «Орбітал» Даніель ван Хюле уточнив, що пробний запуск «Antures» заплановано на липень 2013 року, а повноцінний запуск - на жовтень поточного року.

Довідка УНІАН. ДП «КБ «Південне» є найбільшим в Україні і одним з найбільших у світі конструкторських бюро, яке володіє передовими технологіями і бере участь у програмах «Морський старт», «Наземний старт», «Дніпро», «Циклон-4», «Антарес II», «Маяк». До 98% бюджету КБ формують комерційні проекти співпраці з ракетно-космічними підприємствами Росії, Казахстану, Європи, США, Бразилії.