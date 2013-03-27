Україна розробляє двигун для індійської ракети

"Триває реалізація спільного українсько-індійського проекту "Жасмін", який передбачає розробку ракетного двигуна для індійської ракети-носія космічного призначення", - йдеться в повідомленні прес-служби Кабміну.

Перспективи співпраці двох країн у космічній сфері обговорили заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Олександр Пінський та голова Індійської організації космічних досліджень (ISRO) Сарвепаллі Радхакрішнан.

Індійська сторона висловила підтримку щодо ідеї провести в Києві у 2016 р. Міжнародний конгрес з астронавтики. Керівник ISRO підтвердив, що найближчим часом завершиться формування індійської частини двосторонньої робочої групи з питань космосу, а індійські фахівці приїдуть в Україну з метою конкретизації двосторонніх програм співробітництва, передає РосБізнесКонсалтинг.

З 19 по 22 березня українська делегація на чолі з О.Пінським перебувала в Індії в рамках проведення другого засідання робочої групи з питань торгівлі та економічного співробітництва у складі Міжурядової українсько-індійської комісії з торговельної, економічної, наукової, технічної, промислової та культурної співпраці.