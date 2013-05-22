Через баг у Facebook і ВК телефон користувача може дізнатися хто завгодно (фото)

А саме, таким чином можна дізнатися особистий номер будь-якого користувача, який зареєстрований в декількох сервісах: Facebook, Gmail, Вконтакте або інших, які теж висилають код підтвердження на мобільний телефон, повідомляє Хакер.ру.

Номер телефону в міжнародному форматі +7 (234) 5678901 містить 11 цифр. При відновленні чужого пароля Вконтакте повідомляє перші сім цифр номера, а Facebook - останні чотири цифри.

Експерт вважає, що наче дві соціальні мережі змовилися, щоб видати номер цілком. Виходить, що досить знати адресу електронної пошти користувача.

І якщо він зареєстрований в обох соціальних мережах і вказав свій номер - то цей особистий номер без проблем розголошується будь-кому.