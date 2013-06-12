Google купив ізраїльський навігаційний сервіс

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на офіційний блог Google.

Розробники Waze продовжать працювати над ним в Ізраїлі, а сам сервіс залишиться самостійним продуктом. Разом з тим, деякі функції сервісу будуть використані в картографічному сервісі Google Maps. Waze натомість отримає доступ до пошукових функцій Google.

Фінансових подробиць угоди Google не розкриває. Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що Waze обійдеться корпорації в 1,1 мільярда доларів. Ізраїльське видання Globes оцінювало угоду в 1,3 мільярда доларів.

Про те, що Google може купити Waze, ЗМІ дізналися за кілька тижнів до публічного оголошення угоди. Крім того, повідомлялося про те, що соцмережа Facebook і компанія Apple також претендують на купівлю ізраїльського сервісу.

Waze - це мобільний навігаційний додаток, інформацію в якому формують самі користувачі. Вони, зокрема, вказують маршрути проїзду і час, витрачений на дорогу. У вересні 2012 року, коли Apple визнала провал власного картографічного додатку, користувачам iPhone і iPad запропонували вибрати одне з «вдалих» рішень, серед яких згадувався Waze.

Сервіс було запущено в 2008 році, а на сьогоднішній день, як стверджують розробники, ним користується понад 50 мільйонів чоловік.