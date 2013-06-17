Політологи: Лукашенко проситиме Україну пустити білоруські товари

Головною метою візиту Президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка до Києва є пошук ринків збуту для білоруської продукції в Україні в обмін на демаркацію кордонів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку під час прес-конференції в Києві висловив політолог Антон Фінько

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За словами політолога, візит Лукашенка запланований на час, коли Білорусь зіткнулась з певними економічними труднощами, зокрема із проблемами зі збутом своєї експортної продукції, тому Білорусь наразі шукає нові ринки збуту.

"Для Лукашенка цей візит важливий як велика зовнішньополітична акція, враховуючи те, що білоруське керівництво не може відвідувати ті країни, які хоче. З цієї точки зору його візит в будь-яку велику державу, в тому числі в Україну, дуже значимий. При цьому керівництво Білорусі під час будь-яких візитів переслідує головну для себе стратегічну мету - розширення збуту та пошук ринків для своєї продукції", - сказав Фінько.

Експерт також наголосив, що в обмін на допуск білоруської продукції на український ринок ймовірне вирішення питання демаркації кордонів.

"Сьогодні експерти зазначають, що серед можливих компенсаторних механізмів для вирішення питання демаркації кордонів може бути допуск білоруських виробників на ринок українського сільськогосподарського машинобудування. Проте серед українського керівництва немає єдності, тому що тут присутні лобісти китайської продукції", - підкреслив політолог.

Таку думку підтримав і політолог Кость Бондаренко. Він вважає, що керівникам двох країн вдасться вирішити питання демаркації кордонів та питання боргу, який Білорусь виставила Україні на початку 1990 року.

"За тією інформацією, що з'явилася в пресі, нібито Лукашенко вже їде до Києва демаркувати кордони між Україною і Білорусією та готовий до серйозної співпраці, взявши з собою великий пакет документів. Відтак, я думаю, що керівникам двох країн вдасться вирішити ті питання, які дуже довго не вирішувались (зокрема питання боргу, який Білорусь виставила Україні на початку 1990 року). І це не означає, що мова йде про живі гроші. Ці питання будуть вирішені іншим шляхом", - зазначив Бондаренко.

Як повідомляв УНІАН, у Києві 18 червня відбудеться зустріч Президентів України та Білорусі «віч-на-віч», також пройдуть українсько-білоруські переговори у розширеному складі, планується підписання українсько-білоруських двосторонніх документів та заяви Президентів України та Республіки Білорусь для представників засобів масової інформації.

За інформацією прес-служби Президента України, у ході українсько-білоруських переговорів на найвищому рівні буде обговорено тематику поглиблення взаємовигідної співпраці між двома державами, насамперед - у торговельно-економічній і культурно-гуманітарній галузях, а також вирішення питання договірно-правового оформлення державного кордону між Україною та Республікою Білорусь.