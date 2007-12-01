Нігерія подала в суд на творців дешевих ноутбуків

Нігерійська компанія Lagos Analysis та її підрозділ LANCOR подали до суду на творців дешевих (т.зв. “заводних”) ноутбуків для дітей з бідних країн - Ніколаса Негропонте й асоціацію OLPC. Колишнього професора MIT і асоціацію OLPC (one laptop per child - "по комп`ютеру кожній дитині") звинувачують у крадіжці ідей при створенні клавіатури заводного ноутбука, повідомляється на сайті Engadget.

Нігерійці заявляють, що їхні клавіатури є специфічними для регіону пристроями введення, які дозволяють друкувати "особливі символи та діакритичні знаки". OLPC дає змогу своїм користувачам робити те саме і отже, вважають позивачі, їхня ідея була незаконно запозичена. Lagos планує подати аналогічний позов до Федерального суду США. Розмір компенсації, яку вимагає позивач, поки що не уточнюється.

Заводні ноутбуки OLPC XO-1 створені з дешевих комплектувальних, мають стійкі до пилу і вологи корпуси, а також спеціальний блок живлення, зарядка якого здійснюється обертанням спеціальної ручки (звідси і термін - "заводні ноутбуки"). Такі машини коштують близько 200 доларів (хоча спочатку вони були відомі як "стодоларові ноутбуки") і розраховані на використання в школах країн, що розвиваються.

Лента.ру