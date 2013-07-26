Росія затопила свій «Прогрес» у Тихому океані

Корабель сьогодні в 00:41 був відстикований від Міжнародної космічної станції (МКС) і вирушив у свою останню путь. Двигуни вантажного корабля в 3:53 були запущені на гальмування, повідомили в ЦУП, передає Расбалт.

"Прогрес", поступово знижуючи швидкість і орбіту польоту, увійшов у щільні шари атмосфери Землі, де і згорів.

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Його фрагменти приводнилися о 04:42. Води досягли тільки тугоплавкі елементи корабля, які не згоріли при проходженні щільних шарів атмосфери. Уламки впали приблизно за 4140 км від столиці Нової Зеландії Веллінгтона.

Як відомо, 28 липня, ТГК "Прогрес М-20М" з 7 тоннами вантажу відправиться з Байконуру до МКС, де замінить "Прогрес М-18М".